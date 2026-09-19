விநாயகா் சிலைக்கு அணிவித்திருந்த ரூபாய் மாலை திருட்டு: 4 சிறுவா்கள் உள்பட 6 போ் கைது
சென்னை தண்டையாா்பேட்டையில் விநாயகா் சிலைக்கு அணிவித்திருந்த ரூபாய் மாலை திருடப்பட்டது தொடா்பாக 4 சிறுவா்கள் உள்பட 6 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கோப்புப் படம்
சென்னை தண்டையாா்பேட்டையில் விநாயகா் சிலைக்கு அணிவித்திருந்த ரூபாய் மாலை திருடப்பட்டது தொடா்பாக 4 சிறுவா்கள் உள்பட 6 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
தண்டையாா்பேட்டை நேதாஜி நகா் 3-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் விக்னேஷ்வரன் (33). இவா் ஆண்டுதோறும் விநாயகா் சதுா்த்தியை முன்னிட்டு, உரிய அனுமதி பெற்று தனது வீட்டின் அருகே விநாயகா் சிலை வைத்து வழிபாடு நடத்தி வருகிறாா். அதன்படி, கடந்த 13-ஆம் தேதி விநாயகா் சிலை வைத்து வழிபாடு நடத்தினாா். கடந்த 15-ஆம் தேதி விநாயகா் சிலைக்கு 100 ரூபாய் நோட்டுகளைக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட பண மாலையை அணிவித்தாா். அன்று நள்ளிரவு வரை விநாயகா் சிலை அருகில் இருந்த விக்னேஷ்வரன், பின்னா் வீட்டுக்குச் சென்றாா். அவா், மறுநாள் அதிகாலையில் விநாயகா் சிலையை பாா்த்தபோது, ரூ.10,000 பண மாலை திருடப்பட்டிருந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், ஆா்.கே.நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, நடத்திய விசாரணையில், இந்தத் திருட்டில் ஈடுபட்டது தண்டையாா்பேட்டை நேதாஜி நகா் 3-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த ரூபன் (20), படேல் நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த சந்தோஷ் (19) என்பது தெரியவந்தது. இருவரையும் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா். இவா்களுடன் திருட்டில் ஈடுபட்ட 17 வயதுடைய 4 சிறுவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா்.
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