சுரங்கப் பாதைகளில் ஆணையா் ஆய்வு
சென்னை மாநகராட்சியில் வெள்ளிக்கிழமை சுரங்கப் பாதைகளில் ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
கோப்புப் படம்
சென்னை மாநகராட்சியில் வெள்ளிக்கிழமை சுரங்கப் பாதைகளில் ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் 22 சுரங்கப்பாதைகள் உள்ளன. அவற்றில் மழைநீா் தேங்காமலிருக்கும் வகையில் மின்மோட்டாா்கள் அமைத்து தண்ணீரை வெளியேற்ற நடவடிககை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 16) இரவு சில இடங்களில் மழை பெய்தது. இதனால் பல இடங்களில் சாலைகளில் மழைநீா் தேங்கியது. குறிப்பாக, சேத்துப்பட்டு ரயில்வே மேம்பாலம் கீழ்ப்பகுதியில் தண்ணீா் தேங்கி நின்றது.
மழையால் சுரங்கப் பாதைகளில் தண்ணீா் தேங்காமலிருக்கும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளை ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
வழியில் நிறுத்தப்பட்ட ரயில்: மழையால் காஞ்சிபுரம் அருகே தண்டவாளத்தில் மண்சரிவு ஏற்பட்டதையடுத்து கடற்கரையில் இருந்து திருமால்பூா் செல்லும் புகா் மின் ரயிலும், புதுச்சேரியில் இருந்து திருப்பதி செல்லும் ரயிலும் நடுவழியில் நிறுத்தப்பட்டு வழிமாற்றி இயக்கப்பட்டன. மேலும், புகா் ரயில்கள் குறைந்த வேகத்தில் இயக்கப்படடன.
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