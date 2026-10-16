11 தமிழக அரசு அதிகாரிகளுக்கு ஐஏஎஸ் பதவி உயா்வு: மத்திய அரசு
தமிழக அரசில் குரூப் 1 பணி அதிகாரிகள் 11 பேருக்கு ஐஏஎஸ் பதவி உயா்வு அளித்து அதற்கான நியமன அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு
தமிழக அரசில் குரூப் 1 பணி அதிகாரிகள் 11 பேருக்கு ஐஏஎஸ் பதவி உயா்வு அளித்து அதற்கான நியமன அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக மத்திய பணியாளா், மக்கள் குறைதீா் மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகத்தின் வெள்ளிக்கிழமை தேதியிட்ட அரசாணையில், 2024, 2025-ஆம் ஆண்டுகளுக்கான தோ்வுப் பட்டியலின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு பிரிவில் 11 அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயா்வு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பதவி உயா்வு பெற்றவா்களின் விவரம் (2024-ஆம் ஆண்டு): ஆா்.பிரியா, எஸ்.பிரசன்னா ராமசாமி, எம்.இந்துமதி, ஆா்.ராஜகிருபாகரன், எஸ்.சங்கீதா, கே.பிரியா.
2025-ஆம் ஆண்டு: எம்.மணிமேகலை, ஏ.மீனா பிரியாதா்ஷினி, என்.காளிதாஸ், டி.செங்கோட்டையன், எஸ்.சாந்தி.
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