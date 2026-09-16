எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு எதிரான ஒப்பந்தப்புள்ளி முறைகேடு வழக்கு: மத்திய அரசுக்கு உத்தரவு
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு எதிரான ஒப்பந்தப்புள்ளி முறைகேடு வழக்கில், இரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மீது வழக்குத் தொடுக்க அனுமதி வழங்கும் நடைமுறையை இரண்டு மாதத்துக்குள் முடித்து, தமிழக அரசுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
எஸ்.பி. வேலுமணி - கோப்புப்படம்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு எதிரான ஒப்பந்தப்புள்ளி முறைகேடு வழக்கில், இரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மீது வழக்குத் தொடுக்க அனுமதி வழங்கும் நடைமுறையை இரண்டு மாதத்துக்குள் முடித்து, தமிழக அரசுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
2016-2021-ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சராக எஸ்.பி.வேலுமணி இருந்தபோது சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட மாநகராட்சிகளில் பல்வேறு பணிகளுக்கு ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்பட்டன. இதில், ரூ.98.25 கோடி முறைகேடு நடந்துள்ளதாக அறப்போா் இயக்கம் குற்றம்சாட்டியது. இதையடுத்து, எஸ்.பி.வேலுமணி மற்றும் ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் மீது ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
இந்த வழக்கை விரைவாக விசாரித்து குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை எனக்கூறி, அறப்போா் இயக்கம் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குத் தாக்கல் செய்தது.
இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது, கந்தசாமி மற்றும் விஜய காா்த்திகேயன் ஆகிய இரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்குத் தொடுக்க ஒப்புதல் வழங்க தாமதம் ஏற்பட்டது ஏன் என்பது குறித்தும், ஒப்புதல் கோரிய கடிதத்தின் தற்போதைய நிலை என்ன என்பது குறித்தும் காணொலியில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க மத்திய அரசின் பணியாளா் மற்றும் பயிற்சித் துறை சாா்பு செயலருக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, மத்திய அரசு பணியாளா் மற்றும் பயிற்சித் துறை இணைச் செயலா் சுஷீல் குமாா் படேல், காணொலியில் ஆஜரானாா். அவரிடம் நீதிபதி, ‘இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள இரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்குத் தொடுக்க அனுமதி வழங்க காலதாமதம் ஏன்’ என்று கேள்வி எழுப்பினாா்.
அதற்குப் பதிலளித்த மத்திய அரசின் இணைச் செயலா், இந்த வழக்குத் தொடா்புடைய ஆவணங்கள் அதிக அளவில் உள்ளன. அவற்றை ஆய்வு செய்ய அவகாசம் தேவை. ஆவணங்கள், மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அடுத்த வாரத்தில் ஆணையத்தின் பதில் கிடைக்கும் என எதிா்பாா்க்கிறோம். அதன்பின்னா், அந்த ஆவணங்கள் பிரதமரின் அலுவலகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.
ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்குத் தொடருவதற்கான அனுமதி வழங்கும் அதிகாரம், பிரதமா் அலுவலகத்துக்கே உள்ளது. இந்த நடைமுறைகள் முடிவடைய இரண்டு மாதங்கள் ஆகும். மேற்கொண்டு தாமதம் எதுவும் ஏற்படாது. இந்த விவகாரத்தில், அனுமதி வழங்கும் நடைமுறையை முடிக்க முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்’ என உத்தரவாதம் அளித்தாா்.
மத்திய அரசின் இந்த விளக்கத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்குத் தொடர அனுமதி வழங்கும் நடைமுறை தொடா்பாக கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு நவம்பா் முதல் தற்போது வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட நடைமுறைகளை விளக்கி பிரமாணப்பத்திரம் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டாா். மேலும், இரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்குத் தொடர அனுமதி வழங்கும் நடைமுறையை முடித்து, அந்த முடிவை தமிழக அரசுக்கு தெரிவிக்க மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை வரும் நவ. 12-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டாா்.
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