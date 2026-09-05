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ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு

யூனியன் பிரதேச அந்தஸ்து ஐஏஎஸ் அதிகாரி (2024 பிரிவு ) ரூபல் ரானா புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச நிா்வாகத்தில் செப். 2-ஆம் தேதி பணியில் சோ்ந்துள்ளாா்.

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 2:20 am IST

யூனியன் பிரதேச அந்தஸ்து ஐஏஎஸ் அதிகாரி (2024 பிரிவு ) ரூபல் ரானா புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச நிா்வாகத்தில் செப். 2-ஆம் தேதி பணியில் சோ்ந்துள்ளாா். அவருக்கு சப்-கலெக்டா் (வடக்கு) பணி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேபோன்று, துணை கலெக்டா் (வருவாய்- வடக்கு) தயானந்த் டெண்டுல்கா் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டு, உயா்கல்வித் துறை இயக்குநராகப் பணியமா்த்தப்பட்டுள்ளாா். துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் ஆணைப்படி இதற்கான உத்தரவை தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான் பிறப்பித்துள்ளாா்.

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