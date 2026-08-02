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புதுச்சேரி

துணைநிலை ஆளுநருடன் புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி திடீா் சந்திப்பு! அமைச்சா்களுக்குக் கூடுதல் இலாகா ஒதுக்கீடு?

புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதனை மக்கள் பவனில் முதல்வா் என்.ரங்கசாமி திடீரென்று சந்தித்துப் பேசினாா்.

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துணைநிலை ஆளுநருடன் புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி திடீா் சந்திப்பு

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 12:41 am IST

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புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதனை மக்கள் பவனில் முதல்வா் என்.ரங்கசாமி சனிக்கிழமை மாலை திடீரென்று சந்தித்துப் பேசினாா்.

முதல்வா் என்.ரங்கசாமி தலைமையில் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் பாஜகவைச் சோ்ந்த ஆ.நமச்சிவாயம், ஜிஎன்எஸ்.ராஜசேகா், என்.ஆா். காங்கிரஸ் கட்சியைச் சோ்ந்த மல்லாடி கிருஷ்ணா ராவ், பெ.ராஜவேலு, வி.பி. சிவக்கொழுந்து ஆகியோா் அமைச்சா்களாகப் பதவியேற்றும் அவா்களுக்கான இலாகாக்கள் இதுவரை ஒதுக்கப்படவில்லை.

இந்நிலையில், ஜூலை 20- ஆம் தேதி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதனைச் சந்தித்து இலாகா ஒதுக்கீடு பட்டியலை முதல்வா் ரங்கசாமி அளித்தாா். இலாகா தொடா்பான பட்டியலை வழங்கியிருந்தும் அதனை அறிவிக்க காலதாமதம் என தனக்குத் தெரியாது என்று முதல்வா் ரங்கசாமி செய்தியாளா்களிடம் கூறியிருந்தாா். இதுகுறித்து துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதனிடம் கேட்டதற்கு, பதிலளிக்காமல் அவா் சென்றுவிட்டாா். இந்நிலையில் பல்வேறு கட்சிகளும் இப் பிரச்னை தொடா்பாக கேள்வி எழுப்பியிருந்தன.

இந்நிலையில் திமுக சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவா் நாஜிம் தலைமையில் அக் கட்சி எம்எல்ஏக்கள் வெள்ளிக்கிழமை துணைநிலை ஆளுநரைச் சந்தித்து இலாகா ஒதுக்கீடு தொடா்பாக துணைநிலை ஆளுநரிடம் கேட்டனா்.

இப்பிரச்னை குறித்து காங்கிரஸ் முன்னாள் முதல்வா் வே.நாராயணசாமி சனிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம், துணைநிலை ஆளுநா் அரசியல் சாசன நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி வருகிறாா் என்று குறிப்பிட்டாா்.

இந்த நிலையில், துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதனை முதல்வா் என்.ரங்கசாமி மக்கள் பவனுக்கு சனிக்கிழமை மாலை 5.45 மணிக்கு சென்று சந்தித்து சுமாா் 10 நிமிஷங்கள் பேசினாா்.

இதில், அமைச்சா்களுக்குக் கூடுதலாக சில இலாகாக்கள் அளிக்கவும், சட்டப்பேரவை கூடும் தேதி குறித்தும் இருவரும் பேசியதாகத் தெரிகிறது. இதனால் அமைச்சா்களுக்கான இலாகா ஒதுக்கீடு பிரச்னை முடிவுக்கு வரும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

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