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அமைச்சா் பிரபுவுக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகளை தெரிவிக்க மாரிதாஸுக்கு இடைக்காலத் தடை

அமைச்சா் பிரபுவுக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகளை தெரிவிக்க யூடியூபா் மாரிதாஸுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

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அமைச்சா் பிரபுவுக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகளை தெரிவிக்க யூடியூபா் மாரிதாஸுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

காரைக்குடி தொகுதியில் இருந்து தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட தவெகவைச் சோ்ந்த பல் மருத்துவரான டி.கே.பிரபு, தமிழக அமைச்சரவையில் கனிம வளத் துறை அமைச்சராக உள்ளாா். இவா், தனக்கு எதிராக யூடியூபா் மாரிதாஸ் சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு பரப்பும் வகையில், பொய்யான ஆதாரமற்ற ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளைப் பரப்பி வருகிறாா். எனவே, மாரிதாஸுக்கு எதிராக ரூ.1 கோடி மான நஷ்டஈடு கோரி, சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தாா்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி ஹேமந்த் சந்தன் கவுடா் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, அமைச்சா் பிரபு குறித்து அவதூறு கருத்துகளை வெளியிட யூடியூபா் மாரிதாஸுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து உத்தரவிட்டாா். அமைச்சா் குறித்து வெளியிட்டுள்ள பதிவுகள், விடியோ காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் என எக்ஸ் உள்ளிட்ட சமூக வலைதள நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை நவ. 17-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா்.

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