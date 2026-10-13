பிரதமர் குறித்து அவதூறு: ராகுல் காந்திக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை!
மோடி அவதூறு வழக்கு பற்றி...
ராகுல் காந்தி - file photo
பிரதமர் மோடிக்கு எதிராகக் கருத்துகள் தெரிவித்ததாக ராகுல் காந்தியின் மீது தொடரப்பட்ட அவதூறு வழக்கு நடவடிக்கைகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்தது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகள் தெரிவித்ததாக, ராகுல் காந்தி மீது தொடரப்பட்ட வழக்கில், நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் அபரேஷ் சிங் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, புகாரர்தாரதாரான எம்.எச். ஸ்ரீஷ்ரிமல் ஆகியோருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி நான்கு வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்குமாறு உத்தரவிட்டது.
விசாரணை நீதிமன்றத்தில் நடைபெறவுள்ள மேல் நடவடிக்கைகள் நிறுத்திவைக்கப்பட வேண்டும் என்று அமர்வு உத்தரவிட்டது. தனக்கு அனுப்பப்பட்ட சம்மனை (நீதிமன்ற அழைப்பாணை) ரத்து செய்ய மறுத்த மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தின் செப்டம்பர் 8-ஆம் தேதி உத்தரவை எதிர்த்து ராகுல் காந்தி தாக்கல் செய்த மனுவின் அடிப்படையில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
ரேபரேலி எம்.பி.யான ராகுல் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞர் அபிஷேக் சிங்வி, உச்ச நீதிமன்றத்தின் முந்தைய தீர்ப்புகளைச் சுட்டிக்காட்டி, இவ்விஷயத்தில் சட்டம் ஏற்கெனவே தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், விசாரணைக்காக இந்த வழக்கை நான்கு வாரங்களுக்குப் பிறகு அந்த அமர்வு பட்டியலிட்டது என்று கூறியது.
வழக்கின் பின்னணி
ராஜஸ்தானில், 2018ல் நடந்த காங்கிரஸ் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய ராகுல், ரபேல் போர் விமான ஒப்பந்தத்தில் முறைகேடு நடந்ததாகக் குற்றம் சாட்டினார். தொடர்ந்து பிரதமர் மோடி பெயருடைய அனைவரும் திருடர்கள் என்றும் விமர்சித்தார். இதுதொடர்பாக, மகாராஷ்டிரத்தின் கிர்காம் நீதிபதி நீதிமன்றத்தில் பாஜக பிரமுகர் ஸ்ரீஷ்ரிமால் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
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