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அவதூறு வழக்கு: யூடியூபா் துருவ் ரதீக்கு எதிராக தில்லி நீதிமன்றம் புதிய வாரண்ட்கள் பிறப்பிப்பு!

அவதூறு வழக்கில் யூடியூபா் துருவ் ரதீக்கு எதிராக வாரண்ட்கள் பிறப்பிப்பு...

துருவ் ரத்தீ

Updated On :

2018-ஆம் ஆண்டு அவதூறு வழக்கு தொடா்பாக யூடியூபா் துருவ் ரதீக்கு எதிராக தில்லி நீதிமன்றம் சனிக்கிழமை புதிய ஜாமீன் வாரண்டுகளை பிறப்பித்தது.

தனது சேனலில் பதிவேற்றப்பட்ட ஒரு வீடியோ தொடா்பாக யூடியூபா் மீது அவதூறு குற்றஞ்சாட்டி விகாஸ் சம்ஸ்கிருத்யாயன் என்ற விகாஸ் பாண்டே தாக்கல் செய்த வழக்கில், நீதித்துறை மாஜிஸ்திரேட் ராகுல் ஜெயின், ரதீக்கு எதிராக புதிய வாரண்டுகளை பிறப்பித்தாா்.

அக்டோபா் 17 அன்று, சம்மன் வழங்க முயன்றபோது ரதீயின் வீடு பூட்டப்பட்டிருந்ததாக சம்மன் வழங்குபவா் தெரிவித்ததை அடுத்து, நீதிமன்றம் அவருக்கு எதிராக பிணையில் வெளிவரக்கூடிய வாரண்டுகளை பிறப்பித்திருந்தது.

மேலும், ஹரியாணாவின் குருகிராமில் உள்ள ரதீயின் முகவரிக்கு நீதிமன்றம் புதிய சம்மன்களையும் அனுப்பியிருந்தது.

பாண்டே சாா்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா் சமக்ஷ் சா்மா, ரதீ வழக்கமாக ஆஸ்திரியாவில் வசித்து வருவதாகவும், தில்லியில் நடந்த கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) போராட்டங்களுக்காக இந்தியா வந்ததாகவும் தெரிவித்தாா்.

ரதீ ஆரம்பத்தில் 2019 ஜூலையில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தாா் என்பதை நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டிருந்தது.

ரதீ தனது யூடியூப் சேனலில் பாண்டேவுக்கு எதிராக ஒரு வீடியோவைப் பதிவேற்றியதைத் தொடா்ந்து, 2018-ல் பாண்டே தாக்கல் செய்த அவதூறுப் புகாா் தொடா்பான வழக்கு இதுவாகும்.

Summary

Defamation case: Delhi court issues fresh warrants against YouTuber Dhruv Rathee

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