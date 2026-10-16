லாரி மோதி தொழிலாளி உயிரிழப்பு
சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் லாரி மோதி கூலித் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
கோப்புப் படம்
சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் லாரி மோதி கூலித் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
புதுச்சேரியைச் சோ்ந்தவா் பா.பாலாஜி என்ற பப்பு (43). இவா் சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் தங்கியிருந்து, அந்தப் பகுதியில் உள்ள வாகன பழுது நீக்கும் கடையில் ஊழியராக வேலை செய்து வந்தாா். பாலாஜி, சிந்தாதிரிப்பேட்டை சிங்கணச் செட்டித் தெரு-சுங்குவாா் தெரு சந்திப்பில் உள்ள ஒரு தேநீா் கடை முன்பு வியாழக்கிழமை அமா்ந்திருந்தபோது, அங்கு வேகமாக வந்த ஒரு லாரி பாலாஜி மீது மோதியது.
இதில், பலத்த காயமடைந்த பாலாஜி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். அண்ணா சதுக்கம் போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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