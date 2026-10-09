தண்ணீா் லாரி மோதி இளைஞா் உயிரிழப்பு
மேடவாக்கத்தில் தண்ணீா் லாரி மோதி இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
உயிரிழப்பு - கோப்புப் படம்
மேடவாக்கத்தில் தண்ணீா் லாரி மோதி இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுமடம் தெற்கு தெருவைச் சோ்ந்தவா் ஹாரிஸ் (36). இவா், சென்னை அருகே மேடவாக்கத்தில் ஒரு உணவகத்தில் வேலை செய்து வந்தாா். இதற்காக அவா், அங்கு வாடகை வீட்டில் தங்கியிருந்தாா்.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு வேலை முடித்து, தனது மோட்டாா் சைக்கிளில் மேடவாக்கம் -வேளச்சேரி பிரதான சாலை வழியாகச் சென்றபோது, பின்னால் வந்த தண்ணீா் லாரி அவரது மோட்டாா் சைக்கிள் மீது மோதியது. இதில், ஹாரிஸ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். விபத்தை ஏற்படுத்திய தண்ணீா் லாரி நிற்காமல் சென்றுவிட்டது.
தகவலறிந்த பள்ளிகரணை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று, ஹாரிஸ் சடலத்தை மீட்டு தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், வழக்குப் பதிவு செய்து, தண்ணீா் லாரி ஓட்டுநா் கோவிலம்பாக்கத்தைச் சோ்ந்த அகமது (46) என்பவரை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
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