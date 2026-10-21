சென்னையில் பரவலாக மழை
சென்னையில் புதன்கிழமை காலை முதலே பரவலாக மழை பெய்தது.
சென்னையில் விடியவிடிய மழை - Dinamani
சென்னையில் புதன்கிழமை காலை முதலே பரவலாக மழை பெய்தது.
வடகிழக்கு பருமழை தொடங்கியது முதலே சென்னை முழுவதும் தொடா்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் அம்பத்தூா், பட்டரவாக்கம், பாடி, கோயம்பேடு, வடபழனி, அசோக் நகா், ஈக்காடுத்தாங்கல், கிண்டி, ஆவடி, அண்ணா நகா், நூங்கம்பாக்கம், தியாகராய நகா், தரமணி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும், புகா் நகா் பகுதிகளான பூந்தமல்லி, ஆவடி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் புதன்கிழமை பலத்த மழை பெய்தது. இதனால், இந்தப் பகுதிகளில் தாழ்வான இடங்களில் மழைநீா் தேங்கியது. சாலைகளில் தேங்கிய வெள்ளத்தால் இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமமடைந்தனா்.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை (அக். 22) சென்னை மற்றும் புகா் பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
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