விபத்து வழக்கு: அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநருக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறை
சென்னை அயனாவரம் பகுதியில் பேருந்து மோதி இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவா் உயிரிழந்த சம்பவத்தில், அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநருக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து எழும்பூா் நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.
சென்னை அயனாவரம் பகுதியில் பேருந்து மோதி இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவா் உயிரிழந்த சம்பவத்தில், அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநருக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து எழும்பூா் நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.
கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு அயனாவரம் பகுதியில் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற மணிகண்டன், தமிழரசன் ஆகியோா் மீது அரசுப் பேருந்து மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே மணிகண்டன், தமிழரசன் ஆகியோா் உயிரிழந்தனா். விபத்து குறித்து கீழ்ப்பாக்கம் போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
அதிவேகமாகவும், அஜாக்கிரதையாகவும் அரசுப் பேருந்தை இயக்கி, விபத்து ஏற்படுத்தியதாக ஓட்டுநா் மணி மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இந்த வழக்கு எழும்பூா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுப்பிரமணி, அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா் மீதான குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, அவருக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.11,000 அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா்.
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