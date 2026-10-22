நீண்ட காலம் சிறையிலுள்ள இஸ்லாமியா்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும்: பெ.சண்முகம்
சிறையில் நீண்ட காலமாக உள்ள இஸ்லாமியா்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா்.நிா்மல் குமாருக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் பெ.சண்முகம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
பெ.சண்முகம் - கோப்புப் படம்
சிறையில் நீண்ட காலமாக உள்ள இஸ்லாமியா்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா்.நிா்மல் குமாருக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் பெ.சண்முகம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சரிடம் பெ.சண்முகம் வியாழக்கிழமை அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
நீண்ட கால சிறைவாசிகள், முஸ்லிம் சிறைவாசிகள் 28 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறையில் உள்ளனா். சட்டப்படி அவா்களின் நிரந்தர விடுதலைக்கு போராடி வருகின்றனா். கடந்த ஆண்டு செப்.9-ஆம் தேதி சென்னை உயா்நீதிமன்றம் அளித்த உத்தரவில், நீண்ட காலமாக சிறையில் உள்ளவா்களுக்கு அரசு நிரந்தர விடுதலைக்கான மனுக்களில் உத்தரவிட வேண்டும் என்றும், இடைக்கால விடுப்பை அரசே வழங்கலாம் என்றும் கூறியது.
நீண்ட கால சிறைவாசிகள் குறித்த முன் விடுதலை, பரோல் என்ற தற்காலிக விடுப்பு அதற்கான விதிகள் ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து, முஸ்லிம் சிறைவாசிகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், நீண்ட கால சிறைவாசிகள் அனைவருக்கும் பொருந்தும் வகையில், ஃபா்லோ என்ற நீண்ட விடுமுறை கிடைக்கும் வகையில், கடந்த பிப்.14-ஆம் தேதி அரசாணை எண் 82-ஐ வெளியிட்டது.
கடந்த ஆட்சியில், கோவை, பாளையங்கோட்டை, புழல் மத்திய சிறைகளில் 28 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறையில் உள்ள 15 முஸ்லிம் சிறைவாசிகளுக்கு தலா 60 நாள்கள் ஃபா்லொ என்ற விடுப்பு வழங்கப்பட்டது. அது முடிந்து அனைவரும் சிறைக்கு மீண்டும் சென்றுவிட்டனா்.
தற்போது அரசாணை பிரிவு 6(2) படி 60 நாள்கள் ஃபா்லொ வழங்க கடந்த ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதுவரை நீண்ட கால முஸ்லிம் சிறைவாசிகளுக்கான சட்டப்படியான, நியாயமான மற்றும் உரிமையான இந்த 60 நாள்கள் ஃபா்லோ என்ற விடுப்பை அளிக்கவில்லை.
எனவே, நீண்ட காலம் சிறையில் வாடும் இஸ்லாமியா்கள் உடனடியாக ஃபா்லொ விடுப்பு வழங்கவும், நீண்ட கால சிறைவாசம் என்பதை கவனத்தில் கொண்டு விடுவிக்கவும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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