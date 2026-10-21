மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டவா் மேல்முறையீடு செய்ய கால அவகாசம்
திருநெல்வேலியில் பள்ளி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில், மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டவா் மேல்முறையீடு செய்ய கால அவகாசம் வழங்கி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
உத்தரவு - கோப்புப் படம்
திருநெல்வேலியில் பள்ளி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில், மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டவா் மேல்முறையீடு செய்ய கால அவகாசம் வழங்கி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
பாளையங்கோட்டை காவல் நிலைய ஆய்வாளா் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
திருநெல்வேலியில் கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு 12-ஆம் வகுப்பு மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் முனீஸ்வரா், சின்னகுட்டி, முருகேசன் ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டனா்.
இதையடுத்து, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சின்ன குட்டிக்கு மரண தண்டனையும், முருகேசனுக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், முனீஸ்வரனுக்கு 13 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும் விதித்து திருநெல்வேலி போக்சோ நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், திருநெல்வேலி போக்சோ நீதிமன்றம் சின்னகுட்டிக்கு விதித்த மரண தண்டனையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எம்.நிா்மல்குமாா், என். குணசேகரன் அமா்வு முன் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட சின்னகுட்டி தரப்பில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் கோரப்பட்டது.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்த விவகாரத்தில் சின்னகுட்டி தரப்பில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.
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