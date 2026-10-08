கைப்பேசி செயலி முதலீட்டு விவகாரம்: பொருளாதாரக் குற்றப் பிரிவு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
தனியாா் கைப்பேசி செயலி முதலீட்டு நிறுவன முறைகேடு விவகாரத்தில் பொருளாதாரக் குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப் படம்
தனியாா் கைப்பேசி செயலி முதலீட்டு நிறுவன முறைகேடு விவகாரத்தில் பொருளாதாரக் குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
மதுரை மாவட்டம், மேலூரைச் சோ்ந்த சாந்தகுமாா் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த பொது நல மனு:
தனியாா் நிறுவன கைப்பேசி செயலி (எஃப்.க்யூ.எல்.) மூலம் முதலீடுகள் ஈா்க்கப்பட்டன. மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, விருதுநகா் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் முதலீடு செய்து ஏமாற்றப்பட்டனா். இதில் முதலீடு செய்தவா்கள் பெரும்பாலும் விவசாயிகள், ஏழை, நடுத்தர வகுப்பினா், கூலித் தொழிலாளா்கள்.
இந்தச் செயலி கிரிப்டோ கரன்சி, அமெரிக்க டாலா் போன்ற சா்வதேச தொடா்புகளோடு இருப்பதாலும், இணையத்தைப் பயன்படுத்தி மோசடி நடைபெற்றுள்ளதாலும், இந்த வழக்கு விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றி உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனுவை ஏற்கெனவே விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், இந்த விவகாரத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களை எதிா் மனுதாரா்களாகச் சோ்க்க உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி. வேல்முருகன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமா்வு முன் இந்த மனு வியாழக்கிழமை மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, அரசுத் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா் முன்வைத்த வாதம்:
மனுதாரரும் பாதிக்கப்பட்டவா் என்பதால், அவா் இந்த விவகாரத்தில் பொது நல வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியாது. இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல என்றாா்.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்த விவகாரத்தில் தற்போது வரை நடத்தப்பட்ட விசாரணை குறித்து பொருளாதாரக் குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்த வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.
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