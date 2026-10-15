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சீனா-வட கொரியா புதிய பாலம் திறப்பு

சீனா, வட கொரியாவை இணைக்கும் வகையில் யாளு நதியின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய பாலம், 12 ஆண்டு கால நீண்ட தாமதத்துக்குப் பிறகு திறக்கப்பட்டுள்ளது.

மாதிரிப் படம்

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சீனா, வட கொரியாவை இணைக்கும் வகையில் யாளு நதியின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய பாலம், 12 ஆண்டு கால நீண்ட தாமதத்துக்குப் பிறகு திறக்கப்பட்டுள்ளது.

வடகிழக்கு சீனாவின் டான்டாங் நகரையும், வட கொரியாவின் சினுய்ஜு நகரையும் இணைக்கும் இந்த 3 கி.மீ. நீள பாலம், இருதரப்பு வா்த்தகம் மற்றும் நல்லுறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சீனப் பகுதியில் கடந்த 2014-லேயே கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்தபோதிலும், பல்வேறு காரணங்களால் வட கொரியாவில் பணிகள் முடிவடையாமல் இத்தனை ஆண்டுகளாகப் பாலம் திறக்கப்படாமல் முடங்கிக் கிடந்தது.

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