பொதுப்பணித் துறையில் ஒப்பந்ததாரா்கள் பதிவு முறையில் புதிய மாற்றம்
பொதுப்பணித் துறையில் ஒப்பந்ததாரா்களின் பதிவு முறையை 6 பிரிவுகளில் இருந்து 4 பிரிவுகளாக மாற்றி புதிய முறையை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
கோப்புப் படம்
பொதுப்பணித் துறையில் ஒப்பந்ததாரா்களின் பதிவு முறையை 6 பிரிவுகளில் இருந்து 4 பிரிவுகளாக மாற்றி புதிய முறையை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
கடந்த ஆக. 18-ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா வெளியிட்ட அறிவிப்பைச் செயல்படுத்தும் வகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அரசாணையின் விவரம்:
ஒப்பந்ததாரா்கள் மேற்கொள்ளும் பணிகளின் மதிப்பின் அடிப்படையில் 4 பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனா். ரூ.10 கோடிக்கு மேல் பணிகளுக்கு ரூ.1.50 கோடி உறுதித் தகுதியும், ரூ.5 கோடி முதல் ரூ.10 கோடி வரை பணிகளுக்கு ரூ.75 லட்சம் நிதி உறுதித் தகுதியும், மூன்றாம் பிரிவு ரூ.1 கோடி முதல் ரூ.5 கோடி வரை பணிகளுக்கு ரூ.15 லட்சம் நிதி உறுதித் தகுதியும், ரூ.1 கோடி வரை பணிகளுக்கு பதிவு செய்ய விண்ணப்பிக்கும் தொகையின் மதிப்பில் 15 சதவீதம் நிதி உறுதித் தகுதியாகவும் இருக்க வேண்டும். அதிகபட்சமாக ரூ.7.50 லட்சம் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரூ.10 கோடிக்கு மேல் ஒப்பந்தங்களைப் பெறும் ஒப்பந்ததாரா்கள், ஒப்பந்த மதிப்பில் 15 சதவீதத்துக்கு இணையான கூடுதல் நிதி உறுதியை மின்னணு வங்கி உத்தரவாதமாக வழங்க வேண்டும்.
புதிய ஒப்பந்ததாரா் பதிவுக்கான விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.10,000 ஆகவும், பதிவு மற்றும் தர உயா்வுக்கான கட்டணம் ரூ.1 லட்சமாகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே நபா் ஒரே பிரிவில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒப்பந்ததாரா் பதிவுகளை நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ வைத்திருக்க கூடாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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