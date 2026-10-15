தொழில், தளவாடத் துறையில் களமிறங்கும் சமீரா குழுமம்: ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ரூ.150 கோடி முதலீடு
தென்னிந்தியாவின் முன்னணி ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களில் ஒன்றான சமீரா குழுமம், தொழில் மற்றும் தளவாடங்கள் கட்டுமானத் துறையில் களமிறங்குகிறது.
தென்னிந்தியாவின் முன்னணி ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களில் ஒன்றான சமீரா குழுமம், தொழில் மற்றும் தளவாடங்கள் கட்டுமானத் துறையில் களமிறங்குகிறது.
இதன் முதல்கட்டமாக, சென்னையை அடுத்த ஸ்ரீபெரும்புதூரில் 4.5 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவிலான புதிய தளவாடப் பூங்காவுக்காக நிறுவனம் சுமாா் ரூ.150 கோடி முதலீடு செய்யவுள்ளது.
இலகுரக உற்பத்தி, இணையவழி வா்த்தகம் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு தளவாட நிறுவனங்களின் தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்யும் வகையில் அமையவுள்ள இத்திட்டத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் விரைவில் தொடங்கி 12 முதல் 15 மாதங்களுக்குள் நிறைவடையும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தென்னிந்தியா முழுவதும் சுமாா் ரூ.1,800 கோடி முதலீட்டில் தொழில் மற்றும் தளவாடப் பூங்காக்களை உருவாக்க நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக சென்னை, ஓசூா், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களில் ஏற்கெனவே நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டு, திட்டப் பணிகள் பல்வேறு நிலைகளில் நடைபெற்று வருகின்றன.
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