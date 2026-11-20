நவ. 25-இல் முதல்வா் விஜய் தலைமையில் 2-ஆவது வெற்றி தொழில் முதலீட்டாளா் மாநாடு
முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் 2-ஆவது ‘வெற்றி தொழில் முதலீட்டாளா்கள் மாநாடு’ சென்னையில் நவ.25-ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதல்வர் விஜய் - கோப்புப்படம்
முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் 2-ஆவது ‘வெற்றி தொழில் முதலீட்டாளா்கள் மாநாடு’ சென்னையில் நவ.25-ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தவெக அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் முதல் ‘வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளா்கள் மாநாடு’ சென்னையில் கடந்த ஆக.13-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதில் முதல்வா் விஜய் முன்னிலையில் ரூ. 67,452 கோடி முதலீடு மற்றும் 1,06,998 வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் வகையில் 97 புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. மேலும், ரூ.4,476 கோடி முதலீடு மற்றும் 5,074 வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் வகையில் 8 திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டன. ரூ. 2,676 கோடி முதலீடு மற்றும் 1,550 வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் வகையில் 5 திட்டப் பணிகளை முதல்வா் விஜய் தொடங்கி வைத்தாா்.
இதையடுத்து, முதல் அரசு முறைப்பயணமாக லண்டன் சென்ற முதல்வா் விஜய் முதலீடுகளை ஈா்க்க ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டாா். இந்த நிலையில், சென்னையில் முதல்வா்ா் விஜய் தலைமையில் 2-ஆவது வெற்றி தொழில் முதலீட்டாளா்கள் மாநாடு நவ.25-ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் புதிய தொழில் முதலீடுகளை ஈா்க்கும் வகையிலும், தொழில் வளா்ச்சியை மேம்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் இந்த மாநாட்டில் கையொப்பமாகும் என்றும் முந்தைய ஒப்பந்தங்களின் செயலாக்கம் குறித்தும் அரசு விளக்கம் அளிக்கும் என்றும் எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
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