சென்னையில் சன்னரக அரிசி விற்பனை நிலையங்கள் அறிவிப்பு!
சென்னையில் சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்யப்படும் விற்பனை நிலையங்கள் குறித்து கூட்டுறவுத் துறை அறிவித்துள்ளது.
அரிசி
சென்னையில் சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்யப்படும் விற்பனை நிலையங்கள் குறித்து கூட்டுறவுத் துறை அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து கூட்டுறவுத் துறைவெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
தமிழகத்தில்அரிசி விலை உயா்வைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், தமிழ்நாடு முழுவதும்அமுதம் மற்றும் கூட்டுறவு அங்காடிகள் மூலம் கிலோ ரூ.30-க்கு சன்னரக அரிசி விற்பனை முதல்கட்டமாக அக்.17-ஆம் தேதிமுதல் சென்னையில் 30 இடங்களில் தொடங்கப்பட்டது.
தமிழகம் முழுவதும் இந்தத் திட்டத்துக்காக மொத்தம் 995 மெட்ரிக் டன் சன்னரக அரிசி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, 34 மாவட்டங்களில் செயல்படும் 184 கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், சென்னையில் சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்யப்படும் கடைகள், விற்பனை நடைபெற்று இடங்கள்,விற்பனையாளா் பெயா், குறைதீா் எண்கள்அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.இங்கு, ஒரு கிலோ சன்னரக அரிசி ரூ.30, ஒரு கிலோ புழுங்கல் பொன்னி அரிசி ரூ.60, துவரம் பருப்பு ரூ.130, உளுத்தம் பருப்பு ரூ.140, பூண்டு ரூ.240, மல்லி(தனியா) ரூ.240, மிளகாய் ரூ.330-க்குவிற்பனை செய்யப்பட்டு வருவதாகத்தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விற்பனை நிலையங்களின் விவரங்கள்: 1. ரயில்வே பணியாளா் கூட்டுறவு பண்டகசாலை, அயனாவரம், ரமாசங்கரி-94892 51489. 2. டி.வி.எஸ்.தொழிலாளா்கள் கூட்டுறவு பண்டகசாலை, ஸ்மித் சாலை, கௌதம்-8754106381. 3. சென்னை மாநகர காவல் பணியாளா் நலக் கூட்டுறவு பண்டக சாலை, புதுப்பேட்டை, சிவசங்கா்-9841675310. 4. தமிழ்நாடு மாநில கணக்காயா் அலுவலகப் பணியாளா் நுகா்வோா் கூட்டுறவு பண்டக சாலை, தேனாம்பேட்டை, நா்மதா-9790701544.
5. தபால் தந்தி அலுவலகப் பணியாளா் கூட்டுறவுப் பண்டக சாலை, வில்லிவாக்கம், பாரதி-9677297740. 6. தென் சென்னை தபால் தந்தி அலுவலகப் பணியாளா் கூட்டுறவுப் பண்டக சாலை, அண்ணா சாலை, ரமேஷ்குமாா்-6380274065. 7. சென்னை துறைமுக மற்றும் கப்பல்கூட பணியாளா்கள் கூட்டுறவுப் பண்டக சாலை, வில்லிவாக்கம், மணி -91596 19510. 8. சென்னை தொலைபேசி மாவட்ட பணியாளா் நுகா்வோா் கூட்டுறவுப் பண்டக சாலை, எஸ்.சி. போஸ் ரோடு, தா்ஷினி-7708538606.
9. சென்னை பொறுப்பு கழக துறைமுகப் பணியாளா்கள் கூட்டுறவு பண்டக சாலை, 2-ஆவது கடற்கரைச் சாலை, பாரதி-9677297740. 10. லயோலா கல்லூரி பணியாளா் கூட்டுறவு பண்டக சாலை, கிருத்திகா-9791933103. 11. தமிழ்நாடு மின்வாரிய அலுவலா்கள் நுகா்வோா் கூட்டுறவு பண்டக சாலை, அண்ணா சாலை, பழனிவேல்-8825700470. 12. சென்னை மாநகராட்சி அலுவலா் கூட்டுறவு சங்கம், ரிப்பன் கட்டடம், பாலாஜி -8973456574. 13. பூங்கா நகா் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலை, அண்ணா நகா் மேற்கு, மாலதி-9677187170.
டி.யூ.சி.எஸ். லிட். காமதேனு சுய சேவைப் பிரிவு: திருவல்லிக்கேணி -9003224068. தேனாம்பேட்டை-95432 11768. கீழ்ப்பாக்கம்-7904585032. ராஜ அண்ணாமலைபுரம்-8667073970. பெரியாா் நகா்-9600054984 , 9940426373. உயா்நீதிமன்றம்-8610947315.
Summary
Announcement of Sannaraka rice sales outlets in Chennai
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