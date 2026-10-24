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சூதாட்டத்தில் தகராறு: இளைஞா் அடித்துக் கொலை

சூதாட்டத்தில் ஏற்பட்ட தகராறில் நேபாள இளைஞா் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.

பிரதிப் படம்

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சூதாட்டத்தில் ஏற்பட்ட தகராறில் நேபாள இளைஞா் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.

நேபாளத்தைச் சோ்ந்தவா் கணேஷ் (26). இவா், சென்னை ராஜீவ் காந்தி சாலை பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியாா் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தாா். இதற்காக அவா், பெருங்குடி கோவிந்தசாமி நகரில் நண்பா்களுடன் வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்தாா். கணேஷும், அவரது நண்பா்களும் வெள்ளிக்கிழமை இரவு அந்த வீட்டில் பணம் வைத்து சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டபோது ஏற்பட்ட தகராறில் கணேஷை, அவரது நண்பா் அங்கு கிடந்த கத்தியால் குத்தியதில், காயமடைந்த அவா் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தாா். மருத்துவா்கள், துரைப்பாக்கம் போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். போலீஸாா் அங்கு சென்று கணேஷ் சடலத்தை மீட்டு, ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், வழக்குப் பதிவு செய்து, கணேஷுடன் தங்கியிருந்தவா்களிடம் விசாரணை நடத்தி, ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடாவில் பதுங்கியிருந்த கௌரவ் என்பவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்து சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனா்.

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