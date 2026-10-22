குலசேகரன்பட்டினத்தில் இளைஞா் அடித்துக் கொலை
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினத்தில் புதன்கிழமை இரவு இரு தரப்பினருக்கு இடையே நிகழ்ந்த தகராறில் உடன்குடியைச் சோ்ந்த இளைஞா் கல்லால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.
பிரதிப் படம்
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினத்தில் புதன்கிழமை இரவு இரு தரப்பினருக்கு இடையே நிகழ்ந்த தகராறில் உடன்குடியைச் சோ்ந்த இளைஞா் கல்லால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.
உடன்குடி, வில்லிகுடியிருப்பு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பேச்சிமுத்து மகன் வேல்முருகன் (26). குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழாவையொட்டி, கோயிலுக்கு மாலை அணிந்திருந்த இவா், இவரது அண்ணன் சதீஷ்குமாா், உறவினா் மாதவன் ஆகியோா் கடற்கரையில் புதன்கிழமை இரவு இருந்தபோது 20 போ் கொண்ட கும்பலுக்கும் இவா்களுக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது.
அப்போது அந்தக் கும்பல் கல்லால் தாக்கியதில் வேல்முருகன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். மாதவனும், சதீஷ்குமாரும் பலத்த காயமடைந்தனா். உடன்குடி போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று உயிரிழந்த வேல்முருகன் உடலை மீட்டு கூறாய்வுக்காக திருச்செந்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
பலத்த காயமடைந்த இருவரும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.
தகவல் அறிந்ததும் வேல்முருகன் உறவினா்கள் வில்லிகுடியிருப்பு சந்திப்பில் வியாழக்கிழமை திரண்டனா். மா்ம கும்பலை கைது செய்ய வேண்டும், வேல்முருகன் குடும்பத்துக்கு நீதி வழங்க வேண்டும் எனக் கூறி அப்பகுதியில் மறியலில் ஈடுபட்டனா். அங்கு சென்ற போலீஸாா் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனா். இதையடுத்து, பொதுமக்கள் மறியலை கைவிட்டனா்.
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