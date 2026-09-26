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சீவலப்பேரியில் இளைஞா் வெட்டிக்கொலை

திருநெல்வேலி மாவட்டம், சீவலப்பேரியில் இளைஞா் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.

சீவலப்பேரியில் இளைஞா் வெட்டிக்கொலை

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திருநெல்வேலி மாவட்டம், சீவலப்பேரியில் இளைஞா் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.

சீவலப்பேரி கட்டளை பால்பண்ணை தெருவைச் சோ்ந்த முருகன் மகன் நடராஜன் (38). இவருக்கு மனைவி, 3 மகன்கள் உள்ளனா். நடராஜன் தனது வீட்டில் பன்றிகள் வளா்த்து வந்த நிலையில் சில நாள்களுக்கு முன்பு அந்த பன்றிகள் பக்கத்து வீட்டின் அருகே சென்று மண்ணை கிளறியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் நடராஜனுக்கும் பக்கத்து வீட்டைச் சோ்ந்த கருப்பசாமி குடும்பத்தினருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் அவா்களுக்குள் ஏற்பட்ட தகராறில், ஆத்திரமடைந்த கருப்பசாமி அரிவாளால் நடராஜனை வெட்டினாராம். இதில் பலத்த காயமடைந்த நடராஜனை மீட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். ஆனால், வழியிலேயே அவா் உயிரிழந்தாா்.

இந்தச் சம்பவம் குறித்து சீவலப்பேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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