ரயில் நிலையங்களில் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த ‘சைரன்’ ஒலி பெருக்கி!
சென்னையில் ரயில் நிலையங்களில் தீபாவளிக் கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு சிவப்பு நிற சைரனுடன் ஒலி பெருக்கி சாதனத்தை ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினா் பயன்படுத்தி வருகின்றனா்.
எழும்பூர் ரயில் நிலையம்.
சென்னையில் ரயில் நிலையங்களில் தீபாவளிக் கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு சிவப்பு நிற சைரனுடன் ஒலி பெருக்கி சாதனத்தை ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினா் பயன்படுத்தி வருகின்றனா்.
தீபாவளியை முன்னிட்டு, சென்னை ரயில் நிலையங்களில் நாளுக்கு நாள் பயணிகள் கூட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. சென்ட்ரல் மற்றும் எழுப்பூா் ரயில் நிலையங்களில் தினமும் தலா சுமாா் 3 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் வந்து செல்கின்றனா்.
வடமாநிலங்களுக்குச் செல்லும் ரயில்களிலும் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. கூட்டநெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் ரயில்வே பாதுகாப்புப் பிரிவினா் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். இதற்காக, நின்றபடி விரைந்து சென்று கூட்டத்தை முறைப்படுத்தும் வகையிலான நவீன மூன்று சக்கர பேட்டரி வாகனத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், தற்போது கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தி ரயில் பெட்டிகளில் முறையாக அவா்கள் பயணிக்க உதவும் வகையில் சிவப்பு நிற சைரன் பொருத்திய ஒலி பெருக்கி அமைப்பை பயன்படுத்துகின்றனா். இதில், ஒலி பெருக்கியுடன் சிவப்பு நிற சைரன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
பயணிகள் முறையாக வரிசையாக நின்று பெட்டிகளில் ஏறி பயணிக்க வேண்டும் போன்ற அறிவுறுத்தல்கள் ஒலிக்கும்போது, சைரன் சுற்றியபடி ஒளிரும். தற்போது எழும்பூா், சென்ட்ரல் நிலையங்களில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த சாதனம் விரைவில் அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் பயன்படுத்தப்பட உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
பட்டாசுகள் எடுத்துச் செல்வதைத் தடுக்க...: தீபாவளிக்கு 2 வாரங்களே உள்ள நிலையில், பயணிகள் பட்டாசுகள் போன்ற எளிதில் தீப்பிடிக்கும் பொருள்களை எடுத்துச் செல்லக் கூடாது என்றும், இதைக் கண்காணிக்கவும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினருக்கு உயா் அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனா். இதனால், பயணிகள் கொண்டு செல்லும் பாா்சல்களை சோதனையிட்டே ரயில் பெட்டிகளில் அனுமதிப்பதாக ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினா் தெரிவித்தனா்.
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