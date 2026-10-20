பிக் பாஸ் 10: அவினாஷுடன் போலியான சண்டை! திட்டமிட்டு நீல அணிக்கு மாறும் ஜேசன்!
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் ஜேசனின் ஆட்டம் குறித்து...
நீல நிற அணியுடன் சிவப்பு அணியின் ஜேசன் - எக்ஸ்
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் எதிரணியை வீழ்த்துவதற்காக ஆளும் அணியுடன் போலியாக சண்டையிட்டு உளவு பார்க்கும் நபராக ஜேசன் மேற்கொள்ளும் நாடகம் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி 6 வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. வழக்கமாக ஆளும் அணி, எதிர் அணி என பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் வைக்கப்படும். ஆனால், இம்முறை பிக் பாஸில் இந்த அந்த பழைய விதி திருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வாரம் முழுக்க சிவப்பு அணி, நீல நிற அணி என இரு அணிகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில் சிவப்பு அணித் தலைவராக அவினாஷ், நீல நிற அணித் தலைவராக வினோத் பாபு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். சிவப்பு நிற அணியில் டிடிஎஃப் வாசன், முத்தழகி, முனியம்மாள், கரீஷ்மா, அக்ஷிதா, ஜேசன் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
நீல நிற அணியில் அடாவடி அன்சர், ஷமா, அஸ்மிதா, ஷாதிகா, முகேஷ், தன்யா, லட்சுமி பிரியா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இரு அணிகள்... - எக்ஸ்
கேப்டன் பொறுப்பை ஏதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஜேசன், எதிரணியை வீழ்த்த சதித்திட்டம் தீட்டுகிறார். இதன்படி, சிவப்பு அணியின் தலைவன் அவினாஷ் உடன் போலியாக சண்டையிட்டு நீல நிற அணியில் சேர முயற்ச்சிக்கிறார்.
நீல நிற அணித் தலைவர் வினோத் பாபு மற்றும் குழுவினருடன் அமர்ந்து தங்கள் அணியில் சேர்ந்துகொள்ள விரும்புவதாகக் கூறுகிறார். இது தொடர்பான முன்னோட்ட விடியோவும் வெளியாகியுள்ளது.
ஆட்டத்தை விறுவிறுப்பாக்குவதற்காக நீல நிற அணியுடன் ஜேசன் சேர்ந்துகொண்டு சிவப்பு நிற அணிக்காக விளையாடுவார் என்றும், இது யாராலும் தகர்க்க முடியாத மிகச்சிறந்த திட்டம் என ரசிகர்கள் பலர் ஜேசனின் ஆட்டத்தை பாராட்டி வருகின்றனர்.
Summary
Bigg boss 10 tamil update Fake fight with Avinash! Jason plans to switch to the blue team
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