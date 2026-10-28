முதியவா் அடித்துக் கொலை
ஓட்டேரியில் முதியவா் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கொலை
ஓட்டேரியில் முதியவா் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
சென்னை ஓட்டேரி ரெட்டைமலை சீனிவாசன் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சு.பொன்னுரங்கம் (69). இவரது குடும்பத்தினருக்கும், அருகில் வசிக்கும் சுப்பிரமணி குடும்பத்தினருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்தது. அண்மையில் பொன்னுரங்கத்தின் மருமகள், சில நாள்களுக்கு முன்பு வீட்டின் வாசலை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தபோது, சுப்பிரமணி மகன்கள் சதீஷ் (27), சந்தோஷ் (25) ஆகியோா் எச்சில் துப்பினராம்.
இதைப் பாா்த்த பொன்னுரங்கத்தின் மருமகள், இருவரையும் கண்டித்தாராம். இதனால், இரு தரப்பினருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாம்.
இந்நிலையில் பொன்னுரங்கத்தின் மகன் கந்தனுக்கும், சதீஷ், சந்தோஷ் ஆகியோருக்கும் செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு தகராறு ஏற்பட்டது. பொன்னுரங்கம் வெளியே வந்து, சதீஷையும் சந்தோஷையும் கண்டித்தாா். அப்போது, இருவரும் பொன்னுரங்கத்தை தாக்கி கீழே தள்ளினா். இதில் பலத்த காயமடைந்த பொன்னுரங்கம் மயங்கினாா். அவரை மீட்டு, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், பொன்னுரங்கம் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து ஓட்டேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, தப்பியோடிய சதீஷ், சந்தோஷை தேடி வருகின்றனா்.
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