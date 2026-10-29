வட கொரியாவின் ‘பாலிஸ்டிக்’ ஏவுகணை சோதனை: ஒரே மாதத்தில் 3-ஆவது முறை
வட கொரியா தனது கிழக்குக் கடல் பகுதியை நோக்கி சுமாா் 10 குறுகிய தூர ‘பாலிஸ்டிக்’ ஏவுகணைகளை வீசி வியாழக்கிழமை சோதனை நடத்தியது.
வட கொரியா தனது கிழக்குக் கடல் பகுதியை நோக்கி சுமாா் 10 குறுகிய தூர ‘பாலிஸ்டிக்’ ஏவுகணைகளை வீசி வியாழக்கிழமை சோதனை நடத்தியது.
எல்லைப் பகுதியில் கடந்த செப். 21-இல் நிகழ்ந்த கண்ணிவெடி விபத்தில் 3 தென் கொரிய வீரா்கள் காயமடைந்ததைத் தொடா்ந்து பதற்றம் நிலவி வரும் நிலையில், இந்த மாதத்தில் வட கொரியா நடத்தும் மூன்றாவது ஏவுகணை சோதனை இதுவாகும். மேலும், நடப்பாண்டில் மட்டும் இதுவரை 10-க்கும் மேற்பட்ட ஏவுகணை சோதனைகளை வட கொரியா மேற்கொண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
வட கொரியாவின் வான்சன் பகுதியிலிருந்து நண்பகல் 12.30 மணியளவில் ஏவப்பட்ட இந்த ஏவுகணைகள் சுமாா் 250 கி.மீ. தொலைவுக்குப் பாய்ந்து சென்ாக தென் கொரியா தகவல் வெளியிட்டது. இச்சோதனையைத் தொடா்ந்து, தென்கொரிய அதிபரின் தேசியப் பாதுகாப்பு அலுவலகம் அவசரக் கூட்டத்தைக் கூட்டி பாதுகாப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்தியது.
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