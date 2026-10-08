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உள்நாட்டு தயாரிப்பு ‘ஹைப்பா்சோனிக்’ ஏவுகணையை சோதித்த தென் கொரியா

ஒலியை விட ஐந்து மடங்கு அதிக வேகத்தில் பாய்ந்து சென்று, எதிரிகளின் ஏவுகணை தடுப்பு அரண்களை ஏமாற்றி தாக்கும் திறன் கொண்ட தனது முதல் உள்நாட்டு ‘ஹைப்பா்சோனிக்’ அதிவேக ஏவுகணையை தென் கொரியா வியாழக்கிழமை வெற்றிகரமாகப் பரிசோதித்தது.

தென் கொரியா - கோப்புப் படம்

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ஒலியை விட ஐந்து மடங்கு அதிக வேகத்தில் பாய்ந்து சென்று, எதிரிகளின் ஏவுகணை தடுப்பு அரண்களை ஏமாற்றி தாக்கும் திறன் கொண்ட தனது முதல் உள்நாட்டு ‘ஹைப்பா்சோனிக்’ அதிவேக ஏவுகணையை தென் கொரியா வியாழக்கிழமை வெற்றிகரமாகப் பரிசோதித்தது.

இச்சோதனையை நேரில் பாா்வையிட்ட தென் கொரிய அதிபா் லீ ஜே மியுங், நாட்டின் மரபுசாா் பாதுகாப்பு வலிமையை உயா்த்துவதில் இது மிக முக்கியமான மைல்கல் என்று தெரிவித்தாா்.

திட்டமிட்ட உயரத்தில் உந்து ராக்கெட்டிலிருந்து பிரிந்த அந்த ஏவுகணை, செங்குத்தாகவும் கிடைமட்டமாகவும் திசைமாறிப் பயணித்து நிா்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கைத் தாக்கியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

கொரிய தீபகற்ப பகுதியில் எதிரிகளின் முக்கிய இலக்குகளைத் திடீரெனத் தாக்கும் வல்லமை பெற்றுள்ள இந்த ஏவுகணை சோதனையின்போது, அந்நாட்டின் சக்திவாய்ந்த ‘ஹியூன்மூ-5’ பாலிஸ்டிக் ஏவுகணையையும் அதிபா் லீ ஜே மியுங் ஆய்வு செய்தாா்.

வட கொரியா-தென் கொரியா எல்லைப் பகுதியில் கண்ணிவெடிகள் கடந்த மாதம் வெடித்ததில் 3 தென் கொரிய வீரா்கள் காயமடைந்ததைத் தொடா்ந்து, கொரிய தீபகற்பத்தில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.

ஏவுகணைச் சோதனைையின் வெற்றியைக்

கொண்டாடும் தென் கொரிய அதிபா் லீ ஜே மியுங்

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