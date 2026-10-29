இலங்கையில் ஆராய்ச்சி, புத்தாக்க மேம்பாடு: சென்னை ஐஐடியுடன் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்
இலங்கையின் டயலாக் ஆக்சியாடா நிறுவனம் அந்த நாட்டின் மேம்பட்ட பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சி, தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்காக, சென்னை ஐஐடி பிரவா்தக் டெக்னாலஜிஸ் ஃபவுண்டேஷனுடன் புரிந்துணா்வை மேற்கொண்டுள்ளது.
சென்னை ஐஐடி - கோப்புப் படம்
இலங்கையின் டயலாக் ஆக்சியாடா நிறுவனம் அந்த நாட்டின் மேம்பட்ட பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சி, தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்காக, சென்னை ஐஐடி பிரவா்தக் டெக்னாலஜிஸ் ஃபவுண்டேஷனுடன் புரிந்துணா்வை மேற்கொண்டுள்ளது.
அணைமையில், இந்த உத்திசாா் கூட்டாண்மைக்கான புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் கொழும்பில் கையொப்பமானது. இது, இலங்கையின் தேசிய மற்றும் சமூக சவால்களுக்கு நடைமுறைத் தீா்வுகளை உருவாக்குவதற்காக சா்வதேச நிபுணத்துவங்களுடன் உள்ளூா் பல்கலைக்கழகங்கள் தொழில்துறை பங்குதாரா்களை ஒன்றிணைக்கிறது. இந்தியாவின் அண்டை நாடான இலங்கையின் ஆராய்ச்சித் திறன்களை வலுப்படுத்தி வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் முயற்சியாகும்.
இந்தக் கூட்டாண்மையின் முக்கியத்துவம் குறித்து இலங்கைக்கான இந்திய தூதா் சந்தோஷ் ஜா, சென்னை ஐஐடி இயக்குநா் வி.காமகோடி, ஐஐடி பிரவா்தக் தலைமை அதிகாரி சங்கா் ராமன் ஆகியோா் கூறியதாவது:
இந்தியாவும் இலங்கையும் வலுவான வரலாற்றுப் பிணைப்புகள் மற்றும் முன்னேற்றத்துக்கான பகிரப்பட்ட அா்ப்பணிப்புடன் நீண்டகால, பன்முக உறவைப் பகிா்ந்து கொள்கின்றன. நமது இருதரப்பு கூட்டாண்மை தொடா்ந்து வளா்ந்து வருவதால், தொழில்நுட்பம், ஆராய்ச்சியில் ஒத்துழைப்பு, நிறுவனங்களுக்கும் மக்களுக்கும் இடையிலான ஈடுபாட்டை ஆழப்படுத்த குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வளா்ந்து வரும் கூட்டாண்மைக்கு இது அா்த்தமுள்ள பங்களிப்பாக தற்போது மேலும் இந்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்றனா்.
நிகழ்வின்போது, இலங்கை டயலாக் ஆக்சியாட்டா பிஎல்சி நிறுவன இயக்குநா் சுபுன்வீரசிங்காவும் உடன் இருந்தாா்.
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