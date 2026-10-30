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பட்டம் பெற்றவா்கள் எதிா்காலத்தில் சிறந்து விளங்க வேண்டும்: பிரேமலதா விஜயகாந்த்

பட்டம் பெற்றவா்கள் எதிா்காலத்தில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், தேமுதிக பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தாா்.

Premalatha

பிரேமலதா விஜயகாந்த் - கோப்புப் படம்

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பட்டம் பெற்றவா்கள் எதிா்காலத்தில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், தேமுதிக பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தாா்.

செங்குன்றத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பல்கலைக்கழக முதல் பட்டமளிப்பு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில், சிறப்பு விருந்தினராக விஜயகாந்த் பங்கேற்று 110 மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கி பேசுகையில், பட்டம் பெற்றவா்கள் அனைவரும் எதிா்காலத்தில் சிறந்து விளங்க வேண்டும். மேலும், தற்போது பட்டம் பெற காரணமாக இருந்தவா் ஆசிரியா்கள், பெற்றோரை மறவாதீா்கள் என்றாா்.

இந்த நிகழ்வில் மணிநேய இலவச அறக்கட்டளை நிறுவனா் சைதை துரைசாமி பங்கேற்று பேசுகையில், அனைவரும் கட்டாயம் உடல் ஆரோக்யத்தை பாதுகாத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றாா். நிகழ்வில், ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பல்கலைக்கழக நிறுவனா் ராமச்சந்திரன், ராதா ராமச்சந்திரன், தலைவா் அக்ஷயா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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