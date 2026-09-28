மதுராந்தகத்தில் இன்று பிரேமலதா பிரசாரம்
மதுராந்தகம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து, தேமுதிக பொதுச் செயலா் பிரேமலதா (செப். 28) பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.
பிரேமலதா விஜயகாந்த் - கோப்புப் படம்
மதுராந்தகம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து, தேமுதிக பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த் திங்கள்கிழமை (செப். 28) பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.
இது குறித்து தேமுதிக அலுவலகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: தேமுதிக சாா்பில் பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்த் எம்எல்ஏ, மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளா் இ.பரந்தாமனை ஆதரித்து திங்கள்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.
மதுராந்தகம் தொகுதிக்குள்பட்ட நெல்வாய் கூட்டுச் சாலையில் மாலை 5 மணிக்கும், எண்டத்தூரில் மாலை 6 மணிக்கும் பிரசாரம் செய்கிறாா். தொடா்ந்து, இரவு 7 மணிக்கு எலப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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