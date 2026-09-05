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பேருந்து நிறுத்தம் பகுதியில் ஆண் சடலம் மீட்பு

சென்னை அருகே மேடவாக்கத்தில் அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலத்தை மீட்டு போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 2:26 am IST

சென்னை அருகே மேடவாக்கத்தில் அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலத்தை மீட்டு போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

மேடவாக்கம், வெள்ளைக்கல் பேருந்து நிறுத்தம் பகுதியில் ஒரு கடை அருகே சுமாா் 60 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் சடலம் வெள்ளிக்கிழமை கிடந்தது. தகவலறிந்த மேடவாக்கம் போலீஸாா் அங்கு சென்று, சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், வழக்குப் பதிவு செய்து, இறந்தவா் யாா்?, அவா் எப்படி இறந்தாா்? என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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