சென்னையில் இன்று எங்கெல்லாம் மின்தடை?
சென்னையில் இன்று எங்கெல்லாம் மின்தடை?
கோப்புப் படம் - தினமணி
மின் பராமரிப்புப் பணி காரணமாக, திங்கள்கிழமை (செப். 21) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை, மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என தமிழ்நாடு மின்பகிா்மானக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு:
மின் தடைப் பகுதிகள்: எண்ணூா்: கத்திவாக்கம், எண்ணூா் பஜாா், காட்டுகுப்பம், நேரு நகா், சாஸ்திரி நகா், அண்ணா நகா், சிவன்படை வீதி, வள்ளுவா் நகா், காமராஜா் நகா், எஸ்.வி.எம். நகா், விஓசி நகா், உலகநாதபுரம், முகத்துவார குப்பம், எண்ணூா் குப்பம், தாழங்குப்பம், நெட்டுக்குப்பம், சின்னக்குப்பம், பெரியகுப்பம், எா்ணாவூா் குப்பம், இடிபிஎஸ் வாரிய குடியிருப்பு பகுதி, எா்ணாவூா், பாலாஜி நகா், மகாலட்சுமி நகா், ஜெய்ஹிந்த் நகா், முருகப்பா நகா், சரஸ்வதி நகா், மதுரா நகா், சுப்ரமணிய நகா், பொன்னியம்மன் நகா், ஜோதி நகா், ராமநாதபுரம், சக்தி கணபதி நகா், சண்முகபுரம் உள்ளிட் பகுதிகள்.
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