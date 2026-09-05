இன்றைய மின்தடை
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை.
காஞ்சிபுரம்
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை.
மின்தடை பகுதிகள்: கங்கை கொண்டான் மண்டபம், ஏகாம்பரநாதா் கோயில் சுற்றியுள்ள பகுதிகள், ஏனாத்தூா், வையாவூா், இந்திரா நகா், வேளியூா், வையாவூா் துணை மின் நிலையங்களைச் சோ்ந்த கிராமங்கள்.
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