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இன்றைய மின்தடை

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை.

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 6:59 am IST

காஞ்சிபுரம்

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை.

மின்தடை பகுதிகள்: கங்கை கொண்டான் மண்டபம், ஏகாம்பரநாதா் கோயில் சுற்றியுள்ள பகுதிகள், ஏனாத்தூா், வையாவூா், இந்திரா நகா், வேளியூா், வையாவூா் துணை மின் நிலையங்களைச் சோ்ந்த கிராமங்கள்.

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