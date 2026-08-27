நாளைய மின்தடை
நேரம் - காலை9 மணி முதல்மாலை 5 மணி வரை
முகுந்தராயபுரம்
நாள் 29-08-2026 சனிக்கிழமை
நேரம் - காலை9 மணி முதல்மாலை 5 மணி வரை
மின் தடை பகுதிகள் முகுந்தராயபுரம், லாலாப்பேட்டை, தக்காம்பாளையம் ,நெல்லிக்குப்பம், ஏகாம்பர நல்லூா், கத்தாரிகுப்பம்,, பிள்ளையாா்குப்பம,,சிப்காட், கல்மேல்குப்பம், வில்வநாதபுரம், எருக்கம் தொட்டி, கன்னிகாபுரம் கல்புதூா், நரசிங்கபுரம், சீக்கராஜபுரம், பெல் நகரியம் ,கிருஷ்ணாவரம், மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்
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