விமான நிலையத்தில் சுற்றுலா வாடகை காா்களையும் அனுமதிக்கக் கோரிக்கை
சென்னை விமான நிலையத்தில் முனையம்-1 அருகே புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள வாடகை காா் நிறுத்துமிடத்தில் சுற்றுலா அனுமதிச்சீட்டு (பா்மிட்) பெற்ற வாடகை காா்களையும் அனுமதிக்க வேண்டும் என சுற்றுலா வாகன உரிமையாளா்கள் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.
சென்னை விமான நிலையம் - கோப்புப் படம்
சென்னை விமான நிலையத்தில் முனையம்-1 அருகே புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள வாடகை காா் நிறுத்துமிடத்தில் சுற்றுலா அனுமதிச்சீட்டு (பா்மிட்) பெற்ற வாடகை காா்களையும் அனுமதிக்க வேண்டும் என சுற்றுலா வாகன உரிமையாளா்கள் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.
சென்னை சுற்றலா வாகன ஆபரேட்டா்கள் சங்கத் தலைவா் அன்பழகன், செயற்குழு உறுப்பினா் அழகா் சாமி, யோகராஜ் உள்ளிட்டோ ா் விமான நிலைய இயக்குநரை சந்தித்து கொடுத்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
சென்னை விமான நிலையத்தில் முனையம்- 1 அருகே கடந்த 13-ஆம் தேதி புதிய வாடகை காா் நிறுத்துமிடம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு செயலிகள் மூலம் முன்பதிவு செய்யும் பயணிகளை ஏற்றிச்செல்லும் ஓலா, ரேபிடோ, ரெட் டாக்ஸி உள்ளிட்ட வாடகை காா் சேவைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், பல ஆண்டுகளாக விமான நிலையத்தில் போக்குவரத்து சேவைகளை வழங்கி வரும் சுற்றுலா அனுமதிச் சீட்டு பெற்ற வாடகை காா்களுக்கும், முன்பதிவு செய்த பயணிகளை ஏற்றிச் செல்வதற்காக இந்த நிறுத்தமிடத்தைப் பயன்படுத்த அனுமதி அளிக்க வேண்டும்.
எனவே, புதிதாக அமைக்கப்பட்ட வாடகை காா் நிறுத்துமிடத்தில் சுற்றுலா அனுமதிச் சீட்டு பெற்ற அனைத்து வாடகை காா்களையும் பயணிகளை ஏற்றிச் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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