சென்னை மாநகராட்சி 3 மண்டலங்களில் ஊழல் தடுப்புத் துறையினா் சோதனை
சென்னை மாநகராட்சியில் 3 மண்டல அலுவலகங்களில் ஊழல் தடுப்பு பிரிவினா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பல மணி நேரம் சோதனையில் ஈடுபட்டு, ரூ.52,260 கைப்பற்றினா்.
சென்னை மாநகராட்சி - கோப்புப் படம்
சென்னை மாநகராட்சியில் 3 மண்டல அலுவலகங்களில் ஊழல் தடுப்பு பிரிவினா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பல மணி நேரம் சோதனையில் ஈடுபட்டு, ரூ.52,260 கைப்பற்றினா்.
மேலும், 50-க்கும் மேற்பட்டோரின் கைப்பேசிகள் மூலம் ரூ.45.28 லட்சம் பணப் பரிமாற்றம் நடைபெற்றது குறித்து கணக்கு கோரப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
சென்னை மாநகராட்சியில் குறிப்பிட்ட 3 மண்டலங்களில் நடைபெற்ற சோதனை அடிப்படையில் உதவி செயற்பொறியாளா்கள் உள்ளிட்டோா் மீது துறை ரீதியிலான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த நிலையில், கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை மாநிலம் முழுவதும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட 36 இடங்களில் திடீா் சோதனையில் ஊழல் தடுப்புத் துறையினா் ஈடுபட்டனா்.
சென்னையில் மண்டலம் 3 (மாதவரம்), மண்டலம் 4 (தண்டையாா்பேட்டை), மண்டலம் 14 (பெருங்குடி) ஆகிய அலுவலகங்களில் சோதனையிட்டனா். சோதனையில் மாதவரம் மண்டலத்தில் ரூ.2 ஆயிரம், தண்டையாா்பேட்டை அலுவலகத்தில் ரூ.46 ஆயிரம், பெருங்குடி அலுவலகத்திலிருந்து ரூ.4,260 என மொத்தம் 52,260 கைப்பற்றப்பட்டதாகவும், அந்த அலுவலகத்திலிருந்தவா்களின் கைப்பேசிகள் மூலம் ஒரே நாளில் பணப் பரிமாற்றம் நடந்த வகையில், மாதவரத்தில் ரூ.1.85 லட்சம், பெருங்குடியில் ரூ.43.42 லட்சம் என மொத்தம் ரூ.45.27 லட்சம் கண்டறியப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் கூறுகையில், ‘சோதனையின் முழு விவரங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. பணம் வைத்திருந்தது, கைப்பேசி ஜிபே மூலம் பரிமாற்றம் செய்தது குறித்து தொடா்புடையோா் விளக்கம் அளித்துள்ளனா். விசாரணை நடைபெறுகிறது. தவறுகள் நடந்திருந்தால், அவா்கள் மீது துறை ரீதியிலான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்’ என்றாா்.
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