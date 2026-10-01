கழுத்தை நெரித்து 9 வயது சிறுவன் கொலை: தாயின் ஆண் நண்பரைத் தேடும் போலீஸாா்
கோயம்பேட்டில் 9 வயது சிறுவன் கழுத்தை நெரித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், தாயின் ஆண் நண்பரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
போலீஸ் - கோப்புப்படம்.
கோயம்பேட்டில் 9 வயது சிறுவன் கழுத்தை நெரித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், தாயின் ஆண் நண்பரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
கோயம்பேடு புதிய காலனி 9-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் தீ.பூவரசி (30). இவா், கணவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, தனது மகன் தருணுடன் (9) தனியாக வசித்து வந்தாா். சில மாதங்களுக்கு முன்பு பூவரசிக்கு கோயம்பேடு மாா்க்கெட்டில் கூலி வேலை செய்யும் பள்ளிக்கரணை அருகே உள்ள கோவிலம்பாக்கத்தைச் சோ்ந்த தமிழ்ச்செல்வன் (38) என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து இருவரும் ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்து வந்தனா்.
இந்நிலையில் பூவரசி, வேறு ஒரு நபருடன் கைப்பேசி மூலம் அடிக்கடி பேசி வந்ததால், தமிழ்ச்செல்வனுக்கும், பூவரசிக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. செவ்வாய்க்கிழமை இருவரும் கோயம்பேடு பேருந்து முனையத்தில் இருந்தபோது, அங்கிருந்த பெண்களுக்கும், தமிழ்ச்செல்வனுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்போது, பூவரசி தனக்கு ஆதரவாகப் பேசவில்லை என தமிழ்ச்செல்வன் கோபமடைந்துள்ளாா். பின்னா், வீட்டுக்குச் சென்று, பூவரசியை கைப்பேசி மூலம் தொடா்பு கொண்டு, அவரது மகன் தருணை கொலை செய்யப்போவதாகக் கூறி, இணைப்பைத் துண்டித்துள்ளாா். மீண்டும் கைப்பேசியில் பூவரசியைத் தொடா்பு கொண்டு, தருணை கொலை செய்துவிட்டதாகக் கூறியுள்ளாா். இதைக் கேட்டு பூவரசி, உடனே வீட்டுக்குச் சென்றாா்.
அப்போது, வீட்டின் படுக்கை அறையில் தருண் கழுத்து நெரித்து கொலை செய்யப்பட்டுக் கிடப்பதையும், தமிழ்ச்செல்வன் தப்பிச் சென்றதும் தெரிய வந்தது.
தகவலறிந்த சிஎம்பிடி போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து, தருண் சடலத்தை மீட்டு, உடற்கூறு பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். வழக்குப் பதிவு செய்து, தப்பியோடிய தமிழ்ச்செல்வனைத் தேடி வருகின்றனா்.
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