மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் மாற்றுத்திறனாளிகள் புறக்கணிப்பு: முன்னாள் அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன்
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் அனைத்து வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும், அவா்களில் சிலரை புறக்கணிக்கக் கூடாது என்றும் முன்னாள் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தாா்.
மா.சுப்பிரமணியன் - கோப்புப் படம்
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் அனைத்து வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும், அவா்களில் சிலரை புறக்கணிக்கக் கூடாது என்றும் முன்னாள் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:
மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமைச் சட்டம் 2016-இன் கீழ் 21 வகையான குறைபாடுகள் கொண்டவா்களுக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் என்ற அங்கீகாரமும், சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. அதன்படி, பாா்வையின்மை, பாா்வை குறைபாடு, தொழுநோயிலிருந்து மீண்டவா்கள், செவித்திறன் குறைபாடு அல்லது காது கேளாமை, உடல் இயக்கத் திறன் குறைபாடு, உடல் வளா்ச்சியின்மை, அறிவுசாா் குறைபாடு, மனநல பாதிப்பு, ஆட்டிசம், பெருமூளை வாதம், தசைச் சிதைவு நோய், நாள்பட்ட நரம்பியல் நோய்கள், சில வகையான கற்றல் குறைபாடுகள், மல்டிபிள் ஸ்கிலிரோசிஸ் (தண்டுவட மரப்பு நோய்), பேச்சு மற்றும் மொழிக் குறைபாடு, தலசீமியா, ஹீமோபீலியா (ரத்தம் உறையா நோய்), சிக்கில் செல் நோய் (அரிவாள் செல் நோய்), பல்வகை மாற்றுத்திறன், அமில வீச்சால் பாதிக்கப்பட்டவா்கள், பாா்கின்சன் (நடுக்குவாதம்) போன்ற பாதிப்புகள் அதன் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதை மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்போது கருத்தில் கொள்ளவேண்டும். மாறாக, குறிப்பிட்ட 9 வகையான மாற்றுத்திறனாளா்களை மட்டும் கணக்கெடுக்க முனைந்திருப்பது வேதனை அளிக்கிறது. அவா்களது வாழ்க்கை சவால்கள் நிறைந்தவை. அதிலும், ரத்த சோகை, பாா்க்கின்சன், தலசீமியா போன்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு இயல்பு வாழ்க்கையே மிகவும் சிக்கலானது.
அவா்களுக்கான தேவைகளை பூா்த்தி செய்வதற்கு முழுமையாக மாற்றுத்திறனாளிகளின் எண்ணிக்கையை அறிந்தால் மட்டுமே உரிய திட்டங்களை வடிவமைக்க இயலும். எனவே, மத்திய-மாநில அரசுகள் இதைக் கருத்தில் கொண்டு மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் காக்க வேண்டும் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
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