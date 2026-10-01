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தமிழகத்தில் படித்தவா்களுக்கு போதிய வேலைவாய்ப்பு இல்லை: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்

தமிழகத்தில் படித்தவா்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப போதிய வேலைவாய்ப்புகள் இல்லை என சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா் தெரிவித்தாா்.

JCd Prabhakar

ஜே.சி.டி. பிரபாகர் - கோப்புப் படம்

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தமிழகத்தில் படித்தவா்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப போதிய வேலைவாய்ப்புகள் இல்லை என சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா் தெரிவித்தாா்.

திருவொற்றியூா் பொது வா்த்தக சங்கத்தின் 53-ஆவது ஆண்டு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்ட சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா் ஆண்டு விழா மலரை வெளியிட்டு, பொதுத் தோ்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற பள்ளி மாணவா்களுக்கு ஊக்கத்தொகை, நலிவடைந்தோருக்கு நல உதவிகளை வழங்கினாா். தொடா்ந்து அவா் பேசியதாவது:

பொது வாழ்வில் இருப்பவா்கள் மக்களின் நலனையே முக்கியமாகக் கொண்டு நோ்மையாக சேவையாற்ற வேண்டும். சுமாா் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னா் அரசியல்வாதிகளை மக்கள் கேலி செய்யும் நிலை இருந்தது. தற்போது அதுபோன்ற நிலை இல்லை. ஊழலற்ற ஆட்சியை மக்களுக்குத் தரவேண்டும் என முதல்வா் விஜய், தொடா் நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறாா்.

வணிகா் செலுத்தும் வரிகள்தான் அரசை நடத்திச் செல்வதற்கான முதுகெலும்பாக உள்ளது. அதேநேரம் வணிகா்கள் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு, அச்சுறுத்தல்களுக்கு தொடா்ந்து ஆளாகி வருகிறாா்கள் என்பது உண்மை. யாருக்கும், எதற்கும் வணிகா்கள் பயப்பட வேண்டிய நிலை இனி இருக்காது.

தமிழகத்தில் பொறியியல், கலை -அறிவியல் கல்லூரிகள் அதிக அளவில் இருக்கின்றன. ஆனால், இங்கு படித்துவிட்டு வெளியே வருபவா்களுக்கு போதிய வேலைவாய்ப்புகள் இல்லை. படிப்புக்கேற்ற வேலை கிடைப்பதும் இல்லை. படித்தவா்களுக்கு வேலைக்கான உத்தரவாதம் வேண்டும். எதிா்காலத்தில் கல்வி, மருத்துவம் உள்ள அனைத்து துறைகளிலும் வியக்கத்தக்க முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் என்றாா்.

நிகழ்வில், சாா்பு நீதிபதி ஆா்.வேல்ராஜ், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் என்.செந்தில்குமாா், திருவொற்றியூா் பொது வா்த்தக சங்கக் கௌரவத் தலைவா் ஜி.வரதராஜன், தலைவா் வே.ராமசாமி, தமிழ்நாடு வணிகா் சங்கங்களின் பேரவைத் தலைவா் எஸ்.சௌந்திரராஜன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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