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கழிவுநீா் குழாய் சீரமைக்கும் பணி: காசிமேடு பகுதியில் போக்குவரத்து மாற்றம்

காசிமேட்டில் நடைபெறும் கழிவுநீா் குழாய் சீரமைக்கும் பணியால், அந்தப் பகுதியில் வியாழக்கிழமை (அக். 1) முதல் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்.

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காசிமேட்டில் நடைபெறும் கழிவுநீா் குழாய் சீரமைக்கும் பணியால், அந்தப் பகுதியில் வியாழக்கிழமை (அக். 1) முதல் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

இது குறித்து சென்னை பெருநகர காவல் துறை புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

காசிமேடு சிக்னல் அருகே உள்ள எஸ்.என். செட்டி சாலை மற்றும் ஜீவரத்தினம் சாலை சந்திப்பில் பழுதடைந்த கழிவுநீா் குழாயைச் சீரமைக்கு பணி நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, வியாழக்கிழமை (அக். 1) முதல் 15 நாள்களுக்கு அந்தப் பகுதியில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

அதன்படி, எஸ்.என்.செட்டி சாலை - ஜீவரத்தினம் சாலை சந்திப்பு வழியாக எண்ணூா் செல்லும் (வெளியேறும் திசை) பேருந்துகள், கனரக வாகனங்கள் ஜீவரத்தினம் சாலை வழியாகத் திருப்பி விடப்படும். அங்கிருந்து வாகனங்கள் வி.பி.கோயில் தெரு - டி.எச். சாலை, சுங்கச்சாவடி சந்திப்பு வழியாகத் தங்கள் இலக்கை அடையலாம்.

எஸ்.என். செட்டி சாலை - ஜீவரத்தினம் சாலை சந்திப்பு வழியாக எண்ணூா் செல்லும் (வெளியேறும் திசை) இருசக்கர வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் ஜீவரத்தினம் சாலை வழியாக திருப்பி விடப்படும். அங்கிருந்து வாகனங்கள், வி.பி. கோயில் தெரு - டி.எச். சாலை வழியாகச் சென்று, டி.எச். சாலை - மெட்ரோ ரயில் அருகே யூ டா்ன் செய்து, பாலகிருஷ்ணா தெருவுக்கு சென்று திரும்பி தங்கள் செல்ல வேண்டிய இடம் நோக்கி செல்லலாம்.

எண்ணூரிலிருந்து எஸ்.என். செட்டி சாலை வழியாக பாரிமுனை நோக்கி (உள்வரும் திசை) அனைத்து வாகனங்களும், எஸ்.என். செட்டி சாலை,- பவா் குப்பம் சந்திப்பு பகுதியில் உள்ள வெளியேறும் திசைக்கு திருப்பி விடப்படும். அங்கிருந்து வாகனங்கள், எஸ்.என். செட்டி சாலை - காசிமேடு சிக்னல் சந்திப்பு (உள்வரும் திசை) வழியாக தங்கள் இலக்கை அடையலாம் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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