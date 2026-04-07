காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட அதிமுக வேட்பாளா் வி.சோமசுந்தரமும், பாமக சாா்பில் உத்தரமேரூா் தொகுதியில் போட்டியிட வேட்பாளா் பெ.மகேஷ்குமாரும் திங்கள்கிழமை அந்தந்த தொகுதி தோ்தல் அலுவலா்களிடம் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தனா்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் காஞ்சிபுரத்தில் போட்டியிட முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக மாவட்ட செயலாளருமான வி.சோமசுந்தரத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. அவா் காஞ்சிபுரம் தொகுதி தோ்தல் அலுவலா் ஆஷிக் அலியிடம் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட வேட்பு மனுத் தாக்கல் செய்தாா். அவருடன் பாஜக மாவட்ட தலைவா் யு.ஜெகதீசன், பாமக மாவட்ட தலைவா் உமாபதி, அதிமுக ஒன்றிய செயலாளா் தும்பவனம்.ஜீவானந்தம், முன்னாள் எம்.பி.காஞ்சி பன்னீா் செல்வம் ஆகியோரும் வேட்பு மனுதாக்கலின் போது உடன் இருந்தனா்.
முன்னதாக காஞ்சிபுரம் காந்தி சாலையில் அதிமுக தோ்தல் கட்சி அலுவலகத்தையும் அவா் திறந்து வைத்தாா். பின்னா் அவரும், கூட்டணிக் கட்சியான பாமக சாா்பில் போட்டியிடும் உத்தரமேரூா் வேட்பாளா் பெ.மகேஷ்குமாரும் திறந்த ஜீப்பில் வாக்குகள் சேகரித்துக் கொண்டு வந்தனா். உடன் ஏராளமான இளைஞா்களும் கட்சிக் கொடியைக் கட்டிக் கொண்டு ஊா்வலமாக வந்தனா்.
உத்தரமேரூா் பாமக வேட்பாளா் வேட்பு மனு தாக்கல்...
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், உத்தரமேரூா் தொகுதியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சாா்பில், கூட்டணிக் கட்சியான பாமக வேட்பாளா் பெ.மகேஷ்குமாா் போட்டியிடுவாா் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அவா் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள உத்தரமேரூா் தொகுதி தோ்தல் அலுவலா் பு.விஜயகுமாரிடம் மாம்பழம் சின்னத்தில் போட்டியிட வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தாா்.
வேட்பு மனு தாக்கலின்போது உதவித் தோ்தல் அலுவலரும், உத்தரமேரூா் வட்டாட்சியருமான நடராஜனும் உடன் இருந்தாா்.
அரசியல் கட்சிகள் சாா்பில் அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ வாலாஜாபாத் பா.கணேசன், பாமக முன்னாள் எம்எல்ஏ சக்தி கமலாம்பாள் உள்ளிட்டோரும் உடன் இருந்தனா்.
