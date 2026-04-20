உத்தரமேரூா் அருகே குப்பைநல்லூா் கிராமத்தில் 317 மதுபாட்டில்களை விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்த பெண்ணை மதுவிலக்கு அமலாக்கப்பிரிவு போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
குப்பைநல்லூா் கிராமத்தை சோ்ந்த ரீட்டா(49). இவரது வீட்டில் மதுபாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வதாக மதுவிலக்கு அமலாக்கப்பிரிவு காவல் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இத்தகவலின் பேரில் ஆய்வாளா் கவிதா, சாா்பு ஆய்வாளா் ஹரிதாஸ் ஆகியோா் தலைமையிலான போலீஸாா் சோதனை நடத்தினா்.180 ம.லி.அளவு கொண்ட பிராந்தி பாட்டில்கள் 307 மற்றும் 750 மி.லி அளவு கொண்ட பீா் பாட்டில்கள் 10 உட்பட மொத்தம் 317 அரசு மதுபாட்டில்கள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இவற்றை பறிமுதல் செய்ததுடன் ரீட்டாவையும் காவல் துறையினா் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
காரில் மதுபாட்டில்களை கடத்திய அதிமுக நிா்வாகி உள்ளிட்ட இருவா் கைது
வீட்டில் பதுக்கிய 1,361 மது புட்டிகள் பறிமுதல்
பத்தமடை அருகே புகையிலைப் பொருள்கள் வைத்திருந்த இருவா் கைது
விற்பனைக்காக வைத்திருந்த மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்
வீடியோக்கள்
யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
தினமணி செய்திச் சேவை
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
தினமணி செய்திச் சேவை
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு