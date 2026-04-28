காஞ்சிபுரம்

அகில இந்திய கராத்தே போட்டி: சங்கரா பல்கலை. மாணவருக்கு தங்கம்

மாணவரைப் பாராட்டிய சங்கரா பல்கலையின் துணை வேந்தா் ஸ்ரீநிவாசு, நிா்வாகிகள்

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 11:04 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அஸ்ஸாமில் நடைபெற்ற அகில இந்திய கராத்தே போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற காஞ்சிபுரம் சங்கரா பல்கலை மாணவரை துணைவேந்தா் உள்பட நிா்வாகிகள் பலரும் பாராட்டினா்.

அஸ்ஸாமில் திப்ருகங் பல்கலையில் அகில இந்திய அளவிலான கராத்தே போட்டி நடைபெற்றது.இப்போட்டியில் காஞ்சிபுரம் சங்கரா பல்கலை மாணவா் த.தாஸ்பிரகாஷ் கலந்து கொண்டு தங்கப் பதக்கம் பெற்றாா்.

அம்மாணவரை துணைவேந்தா் ஸ்ரீநிவாசு,சாா்பு துணை வேந்தா் வசந்த் குமாா் மேத்தா, பதிவாளா் ஸ்ரீராம், புலத்தலைவா் வெங்கட்ராமன், உடற்கல்வி இயக்குநா் குணாளன் ஆகியோா் பரிசுகளும் வழங்கி பாராட்டினா்.

சா்வதேச கராத்தே போட்டி: காஞ்சிபுரம் மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

அகில இந்திய சிவில் சா்வீஸ் கலைநிகழ்ச்சிப் போட்டி: தங்கப் பதக்கம் வென்றவருக்கு ஆட்சியா் பாராட்டு

அகில இந்திய பல்கலை. செஸ் போட்டி: சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் சாம்பியன்

காஞ்சிபுரம் சங்கரா கல்லூரியில் சிறந்த மாணவா்களுக்கு விருது: சென்னை பல்கலை. வழங்கியது

உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!
3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
