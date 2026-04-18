அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற சா்வதேச கராத்தே போட்டியில் காஞ்சிபுரம் மாணவா்கள் தங்கம், வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனா்.
டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் திறந்த நிலை கராத்தே வீரா்களுக்கான சாம்பியன்ஷிப் போட்டி அண்மையில் நடைபெற்றது. இப்போட்டிகளில் 40-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சோ்ந்த 1,500க்கும் மேற்பட்ட கராத்தே வீரா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
11 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான கட்டா பிரிவில் காஞ்சிபுரம் போனிக்ஸ் கராத்தே அறக்கட்டளையை சோ்ந்த மாணவி தியா(10)தங்கப் பதக்கமும், ஜுனியா் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கமும் பெற்றுள்ளாா். மாணவா் பிரஜித்(8) 9 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான கட்டா பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கமும், குமித்தே பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கமும் பெற்றுள்ளாா்.
பதக்கம் பெற்ற விருதாளா்களை கராத்தே சங்க த்தலைவா் தியாகராஜன், செயலாளா் முத்துராஜூ ஆகியோா் பாராட்டி வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனா். போனிக்ஸ் கராத்தே பயிற்சிப்பள்ளியின் பயிற்சியாளா் விஜயலட்சுமி தெரிவித்தாா்.
