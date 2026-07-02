காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தவெக 2 -ஆகப் பிரிக்கப்பட்டு தெற்கு மாவட்ட செயலாளராக உத்தரமேரூா் எம்எல்ஏ ஜெ.முனிரெத்தினம் வியாழக்கிழமை நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
கட்சிப் பணிகளை சிறப்பாக செய்யவும், நிா்வாக வசதிக்காகவும் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தவெக இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டு தெற்கு மாவட்ட செயலாளராக உத்தரமேரூா் எம்எல்ஏ ஜெ.முனிரத்தினம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
இணைச் செயலாளா் கே.ராஜசேகரன், பொருளாளராக எம்.பாலமுருகன், துணைச் செயலாளா்களாக ஆா்.சரண்யா மற்றும் ஆா்.முகேஷ்குமாா் மற்றும் 9 போ் கொண்ட செயற்குழு உறுப்பினா்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். தவெக தலைவா் சி.ஜோசப் விஜய் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தவெக செயலாளராக வெளிநாடு வாழ் தமிழா்கள் நலத்துறை அமைச்சா் கே.தென்னரசு இருந்து வந்த நிலையில் நிா்வாக வசதிக்காக மாவட்டம் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டு தெற்கு மாவட்ட செயலாளராக உத்தரமேரூா் எம்எல்ஏ ஜெ.முனிரத்தினம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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