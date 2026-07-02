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காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரம் மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கியில் டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பக் கருத்தரங்கம்

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கியில் கூட்டுறவு வார விழாவையொட்டி வியாழக்கிழமை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பக் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.

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கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்து பேசிய மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கியின் மேலாண்மை இயக்குநா் ஆ.க.சிவமலா்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கியில் கூட்டுறவு வார விழாவையொட்டி வியாழக்கிழமை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பக் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.

கூட்டுறவு வார விழாவின் 4 வது நாளையொட்டி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கியில் நடைபெற்ற டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பக் கருத்தரங்குக்கு கூட்டுறவுச் சங்க இணைப்பதிவாளா் கோ.யோகவிஷ்ணு தலைமை வகித்தாா். பொது மேலாளா் சீனிவாசன் வரவேற்றாா்.

கருத்தரங்கை மாவட்ட மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கியின் மேலாண்மை இயக்குநா் ஆ.க.சிவமலா் தொடங்கி வைத்து பேசுகையில் இணையம் வாயிலாக நடத்தப்படும் வங்கிச் சேவைகள், நடமாடும் வங்கி, பயிா்க்கடன் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் கடன்கள் ஆகியன குறித்து விரிவாக விளக்கினாா். முதன்மை வருவாய் அலுவலா் வெங்கடேசன் நன்றி கூறினாா். கருத்தரங்கில் கூட்டுறவு ஒன்றிய மேலாண்மை இயக்குநா் பிரேம்குமாா் உட்பட வங்கிப்பணியாளா்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனா்.

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