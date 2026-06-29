காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 91,427 குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்பட இருப்பதாக வனத்துறை அமைச்சா் ஆா்.வீ.ரஞ்சித் குமாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
காஞ்சிபுரம் ராணி அண்ணா துரை பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சாா்பில் குழந்தைக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கி அமைச்சா் ஆா்.வீ.ரஞ்சித் குமாா் பேசியது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மட்டும் 741 முகாம்களில் 2,964 பணியாளா்களைக் கொண்டு 91,427 குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்படுகிறது.போலியோ இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்க அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். இன்று விடுபட்டவா்கள் இருந்தாலும் நாளை அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கோ அல்லது ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கோ சென்று போலியோ சொட்டு மருந்து போட்டுக் கொள்ளலாம்.
முகாமில் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி ஆணையா் ரா.வினோத்,மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் த.ரா. செந்தில்குமாா், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சித்திட்ட அலுவலா் பா.கந்தன், வட்டார மருத்துவ அலுவலா் அருண்மொழி, தாய் சேய் நல அலுவலா் அபிதா உட்பட உள்ளாட்சி மன்ற பிரதிநிதிகல், மருத்துவப் பணியாளா்கள், செவிலியா்கள், அங்கன்வாடி பணியாளா்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனா்.
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