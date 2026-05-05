காஞ்சிபுரம்

உத்தரமேரூா் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி!

உத்தரமேரூா் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட எம்எல்ஏ க.சுந்தரை விட 14,223 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளா் முனிரத்தினம் வெற்றி

தவெக வேட்பாளா் முனிரத்தினத்துக்கு வெற்றி சான்றிதழை வழங்கிய தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பு. விஜயகுமாா்

Updated On :5 மே 2026, 5:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உத்தரமேரூா் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட எம்எல்ஏ க.சுந்தரை விட 14,223 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளா் முனிரத்தினம் வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்தரமேரூா் தொகுதி அதிமுகவின் கூட்டணிக் கட்சியான பாமகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. பாமக சாா்பில் அக்கட்சியின் மாவட்ட செயலாளரான பெ.மகேஷ்குமாா், திமுக சாா்பில் அதே தொகுதியில் 5 முறை வெற்றி பெற்ற க.சுந்தா், தவெக சாா்பில் முனிரத்தினம், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் இயற்கை விவசாயி மரம்.மாசிலாமணி உள்ட்பட மொத்தம் 14 போ் போட்டியிட்டனா்.

மொத்த வாக்குகள் 24,6248, பதிவான வாக்குகள் 22665 பதிவாகி இருந்தன.காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இத்தொகுதியில் 91.86 சதவிகிதம் வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தது. இத்தொகுதியில் த.வெ.க.வேட்பாளா் முனிரெத்தினம் 84917,திமுக வேட்பாளா் க.சுந்தா் 70694,பாமக வேட்பாளா் பெ‘.மகேஷ்குமாா் 62809,நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் மரம்.மாசிலாமணி 5783 வாக்குகள் வீதம் பெற்றிருந்தனா்.

திமுக வேட்பாளா் க.சுந்தரை விட தவெக சாா்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளா் முனிரத்தினம் 14,223 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அதற்கான சான்றிதழை தொகுதி தோ்தல் அலுவலரான பு.விஜயகுமாரிடம் பெற்றுக் கொண்டாா்.

வெற்றி பெற்ற வேட்பாளருக்கு அக்கட்சித் தொண்டா்கள் பலரும் சந்தித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனா்.

மதுரை கிழக்கு: தவெக வெற்றி

சோழவந்தான்: தவெக வெற்றி

மதுரை வடக்கு: தவெக வெற்றி

நெல்லையில் தவெக வெற்றி

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
15 மணி நேரங்கள் முன்பு